Американский полицейский покашлял на темнокожих жильцов

Сержант полиции в американском городе Балтимор, штат Мэриленд, покашлял на темнокожую женщину и других стоящих рядом с ней афроамериканцев-резидентов жилого комплекса. Об этом сообщает местный портал Fox 45 News.

Издание показало короткий ролик, на котором видно, как полицейский проходит мимо жильцов дома в юго-восточной части Балтимора. На видео также слышно, как темнокожая женщина обращается к нему со словами: «Привет дружелюбному офицеру с вишневыми щечками!» На это полицейский ничего не отвечает, а просто кашляет в ее сторону и в сторону других резидентов.

В полицейском департаменте Балтимора инцидент назвали «за гранью приемлемого» и начали расследование.

Представители ведомства также подчеркнули, что с большой серьезностью относятся к пандемии COVID-19 и не собираются освобождать от ответственности своих работников, которые злоупотребляют страхами вокруг вируса.

Ранее 8 апреля сообщалось, что в США за сутки от коронавируса погибло 1736 человек. Утверждается, что это количество умерших за сутки стало рекордным. Общее число жертв малоизученного вируса в стране достигло 12 722.

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