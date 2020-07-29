Украинка приехала на популярный курорт и внезапно умерла

Украинская туристка с коронавирусом скончалась на отдыхе в Одессе. Об этом в среду, 29 июля, передает ТСН.

Как отмечается, в конце июля женщина приехала на популярный черноморский курорт и внезапно почувствовала себя плохо. Она обратилась за помощью врачам, но те не смогли спасти ей жизнь — женщину госпитализировали уже в крайне тяжелом состоянии с отеком легких. Проведенное тестирование на коронавирус подтвердило заражение.

Как рассказала журналистам руководитель департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко, умершей было 44 года, она приехала на отдых из Ивано-Франковска. Состояние женщины усугубили ее хронические болезни, а также ожирение третьей степени — туристка весила около 200 килограммов.

Теперь медикам предстоит установить, где останавливалась и с кем контактировала украинка, чтобы провести обследование ее соседей и знакомых.

В апреле сообщалось, что двух украинских туристов нашли мертвыми в номере отеля на Бали. Изначально в качестве причины произошедшего рассматривалось возможное заражение коронавирусом, но позднее выяснилось, что супруги могли умереть из-за сильного отравления.