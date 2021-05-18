Украинская туристка бесследно исчезла в Турции при загадочных обстоятельствах

Туристка с Украины бесследно исчезла в горах Турции во время похода с палаткой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Так, по информации источника, 1 мая путешественница Яна Кривошея отправилась в горы Антальи, чтобы подняться на вершину высотой 1715 метров, не предупредив об этом родственников и знакомых. На следующий день она написала поздравительное сообщение матери, ее телефон оставался включенным до 5 мая.

4 мая начались поиски девушки, поскольку она перестала выходить на связь с семьей. Спустя неделю спасатели обнаружили в горах ее палатку, в которой остались вещи, но не было рюкзаков. Позже альпинисты исследовали местность, используя дроны, однако найти пропавшую при загадочных обстоятельствах Кривошею не удалось.

По данным МИД Украины, 10 мая туристка должна была вернуться домой. Уточняется, что консульство страны взаимодействует с полицией Антальи с целью поиска жительницы Украины.

В мае российский турист отправился с другом в сплав по бурной реке в Республике Хакасия и пропал. Сообщается, что мужчины решили устроить сплав на надувной лодке по реке Абакан от аала Райков до речного порта столицы региона. Путешественники должны были пройти 35 километров, однако в какой-то момент один из туристов выпал из лодки.