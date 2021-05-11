Россиянин отправился в сплав по бурной реке и пропал

Российский турист отправился в сплав по бурной реке в Республике Хакасия и пропал. Такая информация появилась на сайте ГУ МЧС по Хакасии.

Сообщается, что двое мужчин решили устроить сплав на надувной лодке по реке Абакан от аала Райков до речного порта столицы региона. Путешественники должны были пройти около 35 километров, однако во время сплава один из туристов выпал из резинового судна.

В настоящее время МЧС занимается поисками пропавшего. Уточняется, что россияне грубо нарушили технику безопасности: вышли в полноводную реку в темное время суток, не надев спасательные жилеты.

В МЧС рекомендовали избегать экстремальных сплавов, рыбалок и дождаться, пока река «успокоится». «Не выходите на водоем, пока реки не "успокоятся" и не очистятся от большегабаритного мусора в виде бревен, досок и прочих подобных предметов», — посоветовали в ведомстве.

Ранее в апреле стало известно о группе австралийцев, которые смогли выжить после того, как их лодка перевернулась из-за огромной волны. Несмотря на критическую ситуацию, один из туристов успел подать сигнал бедствия. На место происшествия оперативно прибыла береговая охрана и доставила пострадавших на сушу.