Отец с дочерью отправились в отпуск к морю и умерли в один день

Отец и дочь из Великобритании умерли из-за сильного шторма в первый же день путешествия. Об этом сообщает Metro.

47-летний Мэтью Смит (Matthew Smith) и 26-летняя Бонни Смит (Bonnie Smith) решили провести семейный отпуск в графстве Корнуолл на юго-западе страны. Несмотря на сильный ветер, туристы вместе с собакой отправились пройтись вдоль берега, но так и не вернулись.

Остальные члены семьи пошли на их поиски, а через некоторое время брат погибшей Бонни Смит заметил пса, который в одиночку бежал в его сторону. Заподозрив беду, родственники пропавших вызвали спасателей. Прибывшие экстренные службы обнаружили тела отца и дочери, выброшенные на берег в гавани Муллион-Коув.

Предположительно, британцы утонули из-за огромной волны, которая сбила их с ног. По словам местных жителей, в тот день водная стихия была «пугающе дикой».

«Как только они оказались в воде, перспективы их спасения были ничтожно малы», — отметила детектив-констебль Келли Браунинг (Kelly Browning).

Ранее в апреле подросток из Австралии попал в реанимацию из-за сильного морского течения. Сильный прибой снес молодого человека со скал прямо в воду. Подоспевшие вовремя медики провели ему искусственное дыхание и доставили в больницу в критическом состоянии.