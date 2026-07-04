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23:55, 4 июля 2026Спорт

Дзюба высмеял обвинения Аршавина во вредительстве Роналду для сборной Португалии

Футболист Дзюба высмеял обвинения Аршавина во вредительстве Роналду для сборной Португалии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Российский футболист Артем Дзюба высмеял обвинения бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина в том, что нападающий Криштиану Роналду вредит сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

Дзюба заявил, что у Аршавина карьера фактически завершилась в 32–33 года. Он отметил, что в 41 год у Роналду получается играть на чемпионате мира и забивать, назвав игрока олицетворением сборной Португалии. Он добавил, что обсуждать возраст игрока бессмысленно.

По оценке экс-спортсмена, форвард сборной Аргентины Лионель Месси «немного бегает», но команда выстроена под него. При этом, по словам Дзюбы, таких игроков как Роналду больше не будет. Он призвал «замолчать и наслаждаться его последним временем».

3 июня Роналду избавился от «проклятия» на чемпионате мира по футболу. Форвард забил свой первый в истории гол в плей-офф турнира и помог команде обыграть сборную Хорватии.

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