Футболист Дзюба высмеял обвинения Аршавина во вредительстве Роналду для сборной Португалии

Российский футболист Артем Дзюба высмеял обвинения бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина в том, что нападающий Криштиану Роналду вредит сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

Дзюба заявил, что у Аршавина карьера фактически завершилась в 32–33 года. Он отметил, что в 41 год у Роналду получается играть на чемпионате мира и забивать, назвав игрока олицетворением сборной Португалии. Он добавил, что обсуждать возраст игрока бессмысленно.

По оценке экс-спортсмена, форвард сборной Аргентины Лионель Месси «немного бегает», но команда выстроена под него. При этом, по словам Дзюбы, таких игроков как Роналду больше не будет. Он призвал «замолчать и наслаждаться его последним временем».

3 июня Роналду избавился от «проклятия» на чемпионате мира по футболу. Форвард забил свой первый в истории гол в плей-офф турнира и помог команде обыграть сборную Хорватии.