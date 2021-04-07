Подросток поехал купаться на пляж и оказался в реанимации из-за течения

16-летний парень едва не умер после того, как его снес со скал бурный прибой на туристическом пляже. Инцидент произошел в Кулангате, штат Квинсленд, Австралия. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Спасатели вытащили юношу из воды и начали проводить искусственное дыхание, после чего к месту происшествия подоспели парамедики из Нового Южного Уэльса и Квинсленда. Врачам удалось реанимировать пострадавшего, сейчас он доставлен в больницу в критическом состоянии. Также у подростка обнаружены многочисленные порезы на теле из-за удара о камни.

Старший руководитель службы скорой помощи Квинсленда Адам Флори (Adam Flory) отметил, что прибой особенно опасен в этом районе побережья, и напомнил пловцам о необходимости проявлять бдительность в воде и рядом с ней.

«Вода может выглядеть спокойно, когда вы идете по скалам, однако всегда есть риск появления непредсказуемой сильной волны, которая вас смоет», — прокомментировал медик.

Ранее в марте сообщалось о подростке, который утонул во время одиночного сплава по реке. 15-летняя девочка не справилась с мощным течением, а спасатели не успели вовремя прийти на помощь.