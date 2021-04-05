Трехлетний ребенок упал в канализацию и умер

Трехлетняя девочка погибла при падении в канализационный люк во время отдыха в кемпинге в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что трехлетняя девочка умерла, упав в резервуар очистного сооружения на территории одного из кемпингов сети Sun Communities & Sun RV Resorts. По словам очевидцев, когда ребенка достали из ямы, она не реагировала на попытки взрослых привести ее в сознание.

Пострадавшую немедленно доставили в региональный медицинский центр, где позже врачи констатировали ее смерть.

«Это была ужасная трагедия, мы сопереживаем семье погибшей, мы также готовы предоставить им всю необходимую поддержку», — выразил соболезнования вице-президент сети объектов размещения.

Согласно заявлению местного прокурора Джеффри Сазерленда (Jeffrey Sutherland), скорее всего, это был несчастный случай. Однако он отметил, что полиция продолжает расследование смерти девочки.

Ранее в марте 12-летний подросток умер после схода лавины с горы Маннепахк в Мурманской области. Как уточнили в Следственном комитете, под снежными завалами оказались три несовершеннолетних участника туристического похода.