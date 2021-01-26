Школьница лизнула мороженое на отдыхе и умерла

Школьница из Великобритании лизнула мороженое во время отпуска с семьей и умерла из-за аллергической реакции. Об этом сообщает Daily Mail.

Несчастный случай произошел, когда 9-летняя Хабиба Чишти (Habiba Chishti) отдыхала с родителями в Испании. Как рассказали родственники погибшей, у девочки была сильная аллергия на орехи и яйца, однако продавец в местном ларьке заверил, что его мороженое не содержит таких компонентов и продал его ребенку.

Позже вечером, после употребления десерта, Чишти упала в обморок в отеле, и девочку госпитализировали. Тем не менее, несмотря на усилия медиков, юная британка скончалась в больнице от анафилактического шока. Как утверждают врачи, после экспертизы в организме ребенка были обнаружены следы арахиса и других орехов.

В результате родители Чишти подали в суд не только на мороженщика, но и на гостиницу, в которой они остановились, поскольку, как заявил отец погибшей, персонал даже не пытался им помочь.

В январе пассажирка умерла на борту самолета авиакомпании Emirates после того, как съела обед, подаваемый членами экипажа. 75-летняя Сьюзан Пью (Susan Pugh) возвращалась из трехнедельного путешествия по Австралии домой в Англию на рейсе Мельбурн — Манчестер. Во время полета она заказала говядину и не смогла ее проглотить.