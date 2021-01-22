Пассажирка съела обед на борту самолета и умерла

Пассажирка умерла на борту самолета авиакомпании Emirates после того, как съела обед, подаваемый членами экипажа. Об этом сообщает The Independent.

Уточняется, что несчастный случай произошел в феврале 2020 года, однако его подробности были раскрыты только спустя год. 75-летняя Сьюзан Пью (Susan Pugh) возвращалась из трехнедельного путешествия по Австралии домой в Англию на рейсе Мельбурн — Манчестер.

Во время перелета женщина взяла на обед говядину, но не смогла проглотить ее и внезапно начала задыхаться. Заметив это, одна из стюардесс предложила пассажирке воды, а затем похлопала ее по спине, однако к тому моменту Пью уже потеряла сознание.

Как сообщили свидетели случившегося, врач, присутствовавший на борту самолета, также пытался спасти Пью жизнь, но безуспешно — пассажирка скончалась в своем кресле.

После случившегося дело было передано в суд, и специалист, расследующий смерть англичанки, заключил, что это был несчастный случай.

В январе пассажир внезапно умер в процессе посадки на борт российского самолета. Бортпроводники лайнера и фельдшер пытались оказать неизвестному первую помощь и провели серию реанимационных мероприятий до приезда скорой помощи. Прибывшие на место медики лишь констатировали его смерть.