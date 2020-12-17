Пассажир умер при загадочных обстоятельствах в вылетевшем из Москвы самолете

На борту российского самолета, вылетевшего из Москвы 17 декабря, при загадочных обстоятельствах умер пассажир. По факту его смерти организована процессуальная проверка, сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По предварительной информации, неизвестный мужчина почувствовал недомогание во время рейса из столицы в Пермь, который выполняла авиакомпания S7. После приземления в аэропорту Большое Савино медики поднялись на борт самолета, однако 41-летний мужчина уже был мертв.

Причина смерти и другие обстоятельства произошедшего не уточняются. Следователи провели осмотр места происшествия, а также начали опрашивать членов экипажа, пассажиров и врачей. Кроме того, представителями правоохранительных органов назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в декабре на борту самолета, летевшего из Омска в Москву, умер пассажир. Из-за случившегося лайнер авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. По прилете воздушное судно встретила бригада скорой помощи. Поднявшись на борт, медики констатировали смерть пассажира.