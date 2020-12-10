На борту летевшего в Москву самолета умер пассажир

На борту самолета, летевшего из Омска в Москву, умер пассажир. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, из-за случившегося лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. По прилете воздушное судно встретила бригада скорой помощи. «Поднявшись на борт, медики констатировали смерть человека», — рассказали журналистам в пресс-службе аэропорта, добавив, что с другими пассажирами работают представители перевозчика.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры отметили, что умерший оказался мужчиной 1959 года рождения. Всего на борту самолета авиакомпании «Сибирь» находилось 159 пассажиров, в том числе 34 несовершеннолетних. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются причины смерти пассажира.

В ноябре сообщалось о смерти жительницы Москвы на борту пассажирского самолета, летящего в столицу из Крыма. Воздушное судно следовало из Симферополя в аэропорт Домодедово.