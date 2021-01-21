Пассажир зашел на борт российского самолета и внезапно умер

Пассажир внезапно умер во время посадки на борт российского самолета. Об этом пишет АСТВ.

Инцидент произошел в среду, 20 января, на утреннем рейсе, следовавшем по маршруту из Южно-Сахалинска в Новосибирск. Известно, что молодой мужчина потерял сознание мгновенно, сразу после того, как вошел в самолет.

Бортпроводники лайнера и фельдшер пытались оказать неизвестному первую помощь и проверили серию реанимационных мероприятий до приезда скорой помощи. Прибывшие на место медики лишь констатировали его смерть.

В результате вылет воздушного судна был задержан на два часа.

Причины гибели пассажира не уточняются, однако, предположительно, это случилось из-за обострившихся хронических заболеваний. При этом очевидцы рассказали, что ни на стойке регистрации, ни в зале ожидания состояние здоровья мужчины не вызывало опасений.

17 декабря прошлого года сообщалось, что на борту российского самолета, вылетевшего из Москвы, при загадочных обстоятельствах умер пассажир. Неизвестный мужчина почувствовал недомогание во время рейса из столицы в Пермь, который выполняла авиакомпания S7. После приземления в аэропорту Большое Савино медики поднялись на борт самолета, однако 41-летний мужчина уже был мертв.