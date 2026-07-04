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23:56, 4 июля 2026Россия

Кадыров рассказал об участии полка «Север-Ахмат» в боях за Константиновку

Глава Чечни Кадыров заявил об участии полка «Север-Ахмат»в боях за Константиновку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетМинобороны
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военнослужащие 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России приняли участие в операции по взятию под контроль Константиновки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Освобождение Константиновки стало результатом слаженной, выверенной и по-настоящему мужественной работы российских военнослужащих», — подчеркнул он.

Кадыров рассказал, что при отступлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали одно из центральных зданий, в котором находились женщины, пожилые люди и 13-летняя девочка. Он отметил, что в напряженных условиях бойцы полка «Север-Ахмат» провели точное разминирование, эвакуировали граждан и вывели их в безопасную зону.

3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что армия России полностью взяла под контроль Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

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