Михалков: На Украине воспитали два поколения людей, которые не верят в единство с Россией

На Украине воспитали два поколения людей, которые не верят в единство с Россией, заявил народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня воспитаны два поколения людей на территории Украины, которые никогда не поймут и не поверят, что мы один народ. Никогда», — указал он.

Ранее Михалков рассказал, что Запад обманул два поколения молодежи на Украине и настроил их против России. По его словам, Россия ощущала себя старшим братом Украины, думая, что между странами установились прекрасные отношения. Однако в это время американцы и англичане ежедневно работали с украинскими детьми и школами.