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00:05, 5 июля 2026Россия

Михалков рассказал о поколениях украинцев против России

Михалков: На Украине воспитали два поколения людей, которые не верят в единство с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Vincent Kessler / Reuters

На Украине воспитали два поколения людей, которые не верят в единство с Россией, заявил народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня воспитаны два поколения людей на территории Украины, которые никогда не поймут и не поверят, что мы один народ. Никогда», — указал он.

Ранее Михалков рассказал, что Запад обманул два поколения молодежи на Украине и настроил их против России. По его словам, Россия ощущала себя старшим братом Украины, думая, что между странами установились прекрасные отношения. Однако в это время американцы и англичане ежедневно работали с украинскими детьми и школами.

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