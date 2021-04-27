Перевернувшиеся на лодке мужчины сумели выжить в открытом океане

Четверо мужчин, перевернувшиеся на лодке из-за огромной волны, сумели подать сигнал бедствия и выжили в открытом океане. Об этом сообщает Daily Mail.

В субботу, 24 апреля, группа австралийцев потеряла управление лодкой при попытке пересечь границу Wide Bay — шлюпка была опрокинута огромной волной к северу от Sunshine Coast. Мужчины успели ухватиться за корпус шестиметрового судна и подать сигнал бедствия — они выпустили ракету и активизировали аварийный радиомаяк.

На сигнал тревоги отреагировала береговая охрана — благодаря полученным координатам спасатели быстро прибыли на помощь. Мужчины провели в воде около 45 минут — никто из них не пострадал. Группу австралийцев высадили в Инскипе, где они связались с обеспокоенными родственниками и были допрошены местными правоохранительными органами.

Бригада водной полиции безуспешно пыталась отбуксировать перевернувшееся судно на берег с помощью троса. На следующий день лодку вытащила на берег служба ремонта Rainbow Beach.

Как отметил шкипер береговой охраны, мужчины попали в происшествие из-за своей неопытности.

Ранее в апреле парусная лодка врезалась в мегаяхту российского миллиардера Sailing Yacht A у побережья испанского портового города Виго, расположенного в Галисии, и попала на видео. На кадрах видно, как несущее по волнам взрослых с детьми маленькое судно сносит в сторону мегаяхты потоком ветра. В результате лодка соприкоснулась с яхтой, несмотря на усилия одного из взрослых.