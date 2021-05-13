Пропавшие в Абхазии россияне вышли на связь

Группа российских туристов, пропавших в Абхазии, вышла на связь со спасателями. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС.

12 мая в ведомство поступила информация, что группа путешественников пытается самостоятельно спуститься с высокогорья в районе реки Гумиста, однако одному из них требуется помощь. Несмотря на то, что туристы смогли передать экстренным службам примерные координаты своего товарища, вертолету МЧС не удалось его обнаружить.

Ранее в апреле житель Китая, отправившейся в поездку по северу Австралии, случайно свернул с дороги в неверном направлении, в результате чего провел в пустыне без еды и воды два дня. Его машину нашел проезжающий мимо автомобилист и вызвал полицию.