Группа туристов из России застряла в горах Абхазии

Спасатели в Абхазии ведут поиски туристов из России, застрявших в горах. Об этом сообщается на сайте МЧС страны.

Сообщение о том, что группа туристов пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, но один из них не может этого сделать и ему требуется помощь, поступило в ведомство в среду, 12 мая. Поиски продолжались в верховьях реки Гумиста в течение всего дня. Путешественники передали спасателям примерные координаты товарища, но вертолет МЧС не смог его найти.

Остальная группа россиян должна самостоятельно спуститься с гор в районе СухумГЭСа. Спасатели направились им навстречу. После этого будет принято решение о дальнейших поисках оставшегося в горах туриста, добавили в ведомстве.

Уточняется, что в состав группы входят члены клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

Ранее российский турист отправился в сплав по бурной реке в Республике Хакасия и пропал. Двое мужчин решили устроить сплав на надувной лодке по реке Абакан от аала Райков до речного порта столицы региона. Путешественники должны были пройти около 35 километров, однако во время сплава один из туристов выпал из лодки.