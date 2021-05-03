На Эльбрусе нашли тела пропавших больше недели назад альпинистов

Найдены тела альпинистов, пропавших больше недели назад после восхождения на Эльбрус. Об этом в Instagram сообщил Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Уточняется, что спасатели обнаружили на северном склоне горы тела девушки и сопровождавшего ее гида. Альпинисты должны были вернуться на базу Азау 21 апреля. Последний раз они выходили на связь 17 апреля и сообщили, что из-за плохой погоды вынуждены «зарыться в снег уже на вторую ночевку».

22 марта отправившийся покорять кавказские горы россиянин был найден спасателями мертвым. 38-летний житель Таганрога, один из участников туристической группы, исчез на западном склоне Эльбруса. Поисковые работы продолжались двое суток — были исследованы северо-западный и северо-восточный склон Эльбруса. Тело туриста было обнаружено в расщелине водопада на глубине 20 метров.

В феврале двое туристов провалились под снег в горах и повисли над 15-метровой расщелиной. Инцидент произошел на Эльбрусе. Пострадавших эвакуировали спасатели. У одного из них оказалась сломана рука.