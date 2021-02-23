Двое туристов провалились под снег в горах и повисли над 15-метровой расщелиной

@bazabazon / Telegram

Двое катавшихся на сноуборде туристов провалились под снег, упали вниз на четыре метра и зависли над 15-метровой расщелиной. О произошедшем на Эльбрусе инциденте сообщает Telegram-канал издания Baza.

Вспоминая произошедшее, девушка рассказала, что около 20 минут провисела над пропастью, в то время как над ней висел друг. Все это время она думала о том, как сорвется, молилась и ждала. Подоспевшие к месту происшествия спасатели вызволили обоих отдыхающих. Выяснилось, что у спутника девушки сломана рука.

Ранее сообщалось, что упавшего в яму сноубордиста спасли в горах Сочи благодаря одной детали. Пострадавший рассказал, что упал в яму спиной, и его сильно засыпало снегом. Спускающиеся следом сноубордисты проехались по нему, не заметив упавшего. Тогда мужчина снял с рук яркие оранжевые перчатки и начал ими махать.