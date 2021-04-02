Турист отправился любоваться природой, облокотился на перила и умер

Британец разбился насмерть, сорвавшись со смотровой площадки во время посещения туристического маршрута на Майорке. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 56-летний британец отправился любоваться на природу, однако упал с высоты 45 метров и разбился насмерть. Мужчина стоял на смотровой площадке на вершине горы, облокотившись на перила.

Его тело обнаружили спасатели у подножья утеса Эс-Коломер. Из-за отвесных скал к месту происшествия был направлен самолет испанской Гражданской армии. В настоящий момент полиция ведет поиск свидетелей, которые могли видеть произошедшее.

Утес Эс-Коломер — известная среди путешественников достопримечательность, откуда открываются виды на северо-восточное побережье Майорки.

Ранее в феврале двое туристов провалились под снег в горах и повисли над 15-метровой расщелиной. Инцидент произошел на Эльбрусе. Пострадавших эвакуировали спасатели. У одного из них оказалась сломана рука.