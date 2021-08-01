В Стамбуле пропал 20-летний российский турист

В Стамбуле пропал российский турист. 20-летний житель Санкт-Петербурга должен был вернуться домой три дня назад, однако до сих пор не выходил на связь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Родители молодого человека прилетели в Стамбул и подали заявление в местную полицию. В номере петербуржца в отеле обнаружили вещи, ноутбук и документы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали туриста, когда он выходил из отеля Coskun House, однако, ночевать он не вернулся.

Студент из России прилетел в Стамбул в ночь на 16 июля. Он должен был сесть на обратный самолет вечером 29 июля и полететь в Вильнюс.

Ранее двое российских туристов пропали во время путешествия на яхте по Атлантическому океану. Олег Гирсон и Елена Соколова 3 июня отплыли на своем судне от острова Гран-Канария. Как рассказала их дочь, туристы из Санкт-Петербурга направлялись в сторону острова Мадейра — они планировали дойти до Гибралтарского пролива за две недели. Уточнялось, что с собой у них был сотовый телефон — девушка добавила, что отец должен был позвонить другу и уточнить метеоусловия на маршруте. Тем не менее с 3 июня путешественники не выходили на связь.