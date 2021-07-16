В Сочи нашли одного из двух пропавших во время похода в горы подростков

В Сочи нашли одного из двух пропавших на горе Сахарная подростков

В Сочи нашли одного из двух подростков, которые ранее ушли в самостоятельный поход в горы, — мальчик сам вышел к поисковой группе спасателей. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России (ЮРПСО) на своей странице во «ВКонтакте».

16 июля в 9 часов утра стало известно о том, что один из двух потерявшихся ранее в горах Сочи подростков — 16-летний турист из Нижнего Новгорода, смог самостоятельно выйти к отряду спасателей. Как объяснил ребенок, во время похода его друг получил травму ноги, из-за чего им не удалось вовремя вернуться с горы Сахарная.

По словам мальчика, полтора дня назад они услышали звук летящего вертолета и поняли, что их ищут спасатели. Ребята приняли решения разделиться — один из мальчиков должен был найти поисковый отряд и вернуться с помощью.

Сообщается, что спасатели выдвинулись на поиски второго подростка — отмечается, что он, предположительно, находится в верховье реки Ушхо. Первый турист был эвакуирован вертолетом с вершины горы Сахарная и позже передан врачам скорой помощи.

Ранее в июне двое российских туристов пропали во время путешествия на яхте по Атлантическому океану. Отмечалось, что путешественники отплыли на своем судне от острова Гран-Канария, с собой у них был сотовый телефон, однако, по словам их дочери, с даты выхода в океан родители так и не вышли на связь.