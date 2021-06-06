В Абхазии российская туристка упала с моста вблизи водопада и пропала

МЧС Абхазии ищет россиянку, упавшую с моста в реку вблизи Гегского водопада в Гадаутском районе. Об этом сообщил первый заместитель министра республики по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян, его слова приводит ТАСС.

«В воскресенье в районе Гегского водопада с моста в реку упала туристка из России. Сотрудники МЧС ведут поиски девушки», — отметил он.

По словам замминистра, россиянка 1997 года рождения приехала в Абхазию на экскурсию из Сочи. О ее состоянии и местонахождении ничего не известно. Гегский водопад расположен на высоте 530 метров над уровнем моря выше озера Рица.

В мае группа туристов из России застряла в горах Абхазии. В МЧС республики поступило сообщение, что путешественники пытаются самостоятельно спуститься с высокогорья, но один из них не может этого сделать и ему требуется помощь. Поиски продолжались в верховьях реки Гумиста в течение всего дня. Туристы передали спасателям примерные координаты товарища, но вертолет МЧС не смог его найти.