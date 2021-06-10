Пенсионерка из Эстонии отправилась в Россию за вакциной и пропала

Стало известно о пропаже эстонской пенсионерки, которая вместе с сыном отправилась в Россию ради вакцинации «Спутником V». Об этом сообщает 47 News.

Уточняется, что 72-летняя женщина и ее 53-летний сын должны были въехать в Россию в начале апреля через пограничный пункт в Кингисеппском районе Ленинградской области, однако через некоторое время они перестали выходить на связь.

Попытки родственников дозвониться до них по телефону оказались безуспешными. О пропаже заявила дочь пенсионерки.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства исчезновения. Родственники рассказали полиции приметы пропавших. В частности, что рост пожилой женщины ниже среднего, а мужчины — средний. Он также имеет большое родимое пятно на ноге.

Ранее в июне власти назвали сроки запуска вакцинного туризма в Россию. Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, страна может открыться для антиковидных туров уже в июле.