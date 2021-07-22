Туристы попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

Туристы из Москвы попали под камнепад в горах Черекского района в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Как сообщили в ведомстве, попавшая под камнепад туристическая группа состоит из восьми человек. Трое из них получили травмы разной степени тяжести. По данным РИА Новости, пострадавших четверо.

Из-за того что добираться до туристов пешком придется около суток, спасатели попросили задействовать вертолет МИ-8 МЧС России для эвакуации пострадавших. На данный момент туристов уже обнаружили, сообщили в экстренных службах.

Ранее в июле в горах около Сочи пропали два 16-летних подростка. Позже один из них смог самостоятельно выйти к отряду спасателей. Через некоторое время второго подростка также спасли.