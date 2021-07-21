Россияне повально заинтересовались курортами одного региона внутри страны

Россияне повально заинтересовались отдыхом на Северном Кавказе — турпоток в регион увеличился вдвое по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом сообщается в пресс-релизе акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» (КСК), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, за первое полугодие 2021 года горные курорты внутри страны приняли на 85 процентов больше туристов, чем за аналогичный период два года назад. Разница в показателях с 2020 годом составила 99 процентов из-за пандемийных ограничений.

Эксперты отметили повышенный спрос на курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Одна его главных достопримечательностей — новая секция канатной дороги, ведущая на высоту 2839 метров.

Генеральный директор КСК Хасан Тимижев призвал не воспринимать курорты региона исключительно как горнолыжные. По его словам, в летний период туристы могут полюбоваться видами на хребет Абишира-Ахуба, увидеть бирюзовые озера и погулять по экотропе.

Также путешественникам доступно курортно-санаторное лечение, джиппинг, сплавы по горной реке, конные прогулки и открытые бассейны.

Кроме того, российские туристы заинтересовались курортами «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне. Отдыхающим предлагается покататься на тюбинге и лыжах на всесезонном покрытии, устроить пикник в гриль-домике, увидеть водопады и заняться хайкингом.

Ранее в июле стало известно, что в Сочи на курорте «Роза Хутор» откроется первая в России высокогорная сап-серф станция — ее построят на высоте 1000 метров в комплексе «Роза Вейк Парк». Туристы смогут впервые заняться популярным видом спорта в горах.