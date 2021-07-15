В Адыгее построят экокурорт

В Адыгее построят «Всесезонный горный экокурорт "Лагонаки"» площадью полторы тысячи гектаров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно планам, курорт будет помещаться в бассейне реки Сухой Курджипс. Как заявили в пресс-службе правительства республики, «Лагонаки» будет построен за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — благодаря этому охраняемая территория «Западный Кавказ» не пострадает.

Так, все крупные инфраструктурные объекты, к которым относятся гостиницы, парковки и инженерные сооружения, будут размещены вне заповедника. В свою очередь, технологические дорогие линейные объекты возведут на уже используемых территориях.

«Руководство Адыгеи придерживается принципиальной позиции по сохранению уникального природного наследия республики и устойчивого развития территории без ущерба для природы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в июле стало известно о планах организовать в Сочи вертолетное такси. По словам мэра города Алексея Копайгородского, для этого планируется строительство вертолетного хаба и площадок. Градоначальник добавил, что подобный опыт уже применялся не только в мировой практике, но и в России.