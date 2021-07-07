В Оренбургской области запустят брендовый маршрут для туристов

В Оренбургской области туроператорам рассказали о запуске брендового маршрута по региону — он будет называться «Горизонты открытий». Об этом сообщает региональный портал proOren.ru.

Во время трехдневной поездки путешественникам расскажут об истории города, который считается «воротами в Азию» — по реке Урал проходит условная граница между Европой и Азией. Также туристы смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению пухового платка, который считается знаменитым символом Оренбурга.

Кроме того, маршрут включает в себя визиты в местные музеи и галереи. Например, перенестись в кабинет первого Председателя Правительства России можно будет в современном мультимедийном музее Виктора Черномырдина.

В последний день планируется поездка в степной заповедник России «Оренбургский», где туристы смогут полюбоваться цветением тюльпанов и увидеть диких лошадей Пржевальского в естественных условиях обитания.

По данным издания, в 2020 году Оренбургскую область посетили 688 083 путешественника. Самыми популярными объектами стали Бузулукский бор, ландшафтный парк «Луна», заповедник «Шайтан-Тау», Ириклинское водохранилище и курорт «Соленые озера».

Ранее в июне российским путешественникам представили брендовый маршрут по Челябинской области. Программа включает посещение столицы региона, а также Миасса, Златоуста и Сатки — организаторы предлагают отбросить расхожий стереотип об области-промзоне и приглашают познакомиться поближе с природой и традициями Южного Урала.