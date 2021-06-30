Россиянам представили брендовый маршрут по Челябинской области

Россиянам представили брендовые экскурсионные маршруты по Челябинской области — туристы смогут посетить столицу региона, а также Миасс, Златоуст и Сатку. Об этом пишет издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

Так, организаторы программы «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!» призывают отбросить расхожий стереотип о регионе-промзоне и предлагают исследовать природу и традиции Южного Урала.

Брендовый маршрут включает в себя изучение истории купечества и золотодобычи в Миасской долине, а также многообразную гастрономическую программу. Например, туристы смогут попробовать 50 видов пельменей (самые экзотичные — брусничные в розовом шампанском), традиционные супы и домашние наливки.

Кроме того, в естественно-научном музее Ильменского заповедника путешественникам расскажут о природных минералах, которыми богат регион. Программа не обходит стороной и природные красоты Челябинской области — туристы увидят знаменитое озеро Тургояк, которое называют «младшим братом Байкала».

Ранее в июне сотрудники челябинского зоопарка впервые показали новорожденных рысят на видео — на кадрах видно, как детеныши передвигаются по вольеру. «Персей и Полинка (Пятнышко) теперь полноценные родители аж двух непоседливых котят», — сообщили сотрудники зоопарка в социальных сетях.