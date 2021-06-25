В челябинском зоопарке впервые показали новорожденных рысят

Сотрудники челябинского зоопарка впервые показали новорожденных рысят на видео. Соответствующая публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте учреждения.

На размещенных в сети кадрах запечатлели двух детенышей, передвигающихся по вольеру. «16 мая в Челябинском зоопарке впервые родились рысята. Да-да, Персей и Полинка (Пятнышко) теперь полноценные родители аж двух непоседливых котят», — подписали администраторы страницы пост, который набрал больше тысячи лайков.

В публикации отмечается, что рысь-самку привезли в Челябинск в 2019 году из Московского зоопарка. По словам сотрудников из столицы, Полинке чаще всего доверяли присматривать за младшими братьями и сестрами, поэтому у нее выработан материнский инстинкт. Самца Персея доставили в том же году из Ижевска.

Авторы публикации подчеркнули, что в России рыси чаще всего обитают в глухих хвойных лесах и в тайге.

В мае сообщалось, что пойманного в Якутии истощенного белого медведя перевезли в Москву. По словам руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, медведя доставили в столицу для обследования и дальнейшего лечения.