Принятая за рысь домашняя кошка спровоцировала эвакуацию школы

В среднюю школу в американском городе Скрантон, штат Пенсильвания, проникла кошка, которую приняли за рысь. О спровоцировавшем эвакуацию животном сообщает издание 6abc Action News.

Во вторник, 1 июня, руководство городской средней школы обратило внимание на подозрительные кадры с камеры видеонаблюдения в столовой. Судя по ним, по школе разгуливала рысь.

В качестве меры безопасности сотрудники школы отпустили учеников домой и связались с представителями комитета по охоте штата Пенсильвания. Специалисты в течение двух часов искали рысь в здании школы. Они нашли животное, которое оказалось не рысью, а потерявшейся домашней кошкой экзотической породы.

«Кошка действительно похожа на рысь из-за окраса и отсутствия хвоста. Мы хотели убедиться, что ученикам и сотрудникам школы ничего не угрожает», — прокомментировал егерь Джон Боуман (Jon Bowman).

Сотрудники комитета передали кошку волонтерам. В ходе ветеринарного осмотра животного врачи обнаружили микрочип, по которому нашли хозяев. Как оказалось, кошку искали в течение трех месяцев. Беглянку по кличке Каши вернули домой.

Ранее сообщалось, что в селе Шебунино Невельского района Сахалинской области медведь попытался пробраться в российскую школу и попал на видео. На кадрах зверь прогуливается возле забора, после чего убегает.