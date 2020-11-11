Медвежонок пробрался на российский завод и попал на видео

В Свердловской области медвежонок пробрался на завод и попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Новости. Как есть».

Охране пришлось выгнать зверя с территории предприятия.

Кадры сняты из автомобиля работника, который ехал за убегающим животным и кричал: «Медведь! Офигеть! Мишка! Косолапый, иди сюда». Медвежонок подбежал к забору и забрался на него, попытавшись перелезть, однако упал. Затем он подошел к другой части ограждения и успешно перелез его.

Ранее в ноябре сообщалось, что забравшихся на российскую подлодку Тихоокеанского флота медведицу с медвежонком застрелили. Автор видео заявил, что иначе поступить было невозможно, поскольку хищники могли зайти в поселок.