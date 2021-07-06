Путешественникам предложат 90 новых туристических маршрутов по России

В России стартовал конкурс туристических маршрутов «Открой свою Россию», при подведении итогов организаторы выберут 90 новых направлений для путешествий и отдыха. Об этом сообщает«Интерфакс».

За победу в конкурсе будут бороться продюсеры впечатлений, которые могут быть юридическими лицами, туроператорами или представителями профессионального бизнеса, а также авторы идей — местные предприниматели, фермеры, владельцы ресторанов и гостиниц, которые могут стать одной из точек маршрута.

В Агентстве стратегических инициатив (АСИ) указали, что главная задача конкурса — создать больше новых туристических маршрутов, которые заинтересуют как соотечественников, так и иностранных путешественников. Организаторы пообещали прислушиваться к идеям участников и помогать совершенствовать их.

«В первую очередь, мы приглашаем уже действующие объекты, идеи и маршруты, которые есть в нашей стране. Наша задача – упаковать это в продаваемые массовые маршруты, о которых узнает вся страна», — рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Она акцентировала внимание на том, что в стране мало брендовых маршрутов, таких как «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье» и «Императорский маршрут».

Уточняется, что прием заявок будет продолжаться до 26 июля, после этого организаторы выберут 90 перспективных маршрутов. Эти направления в дальнейшем будут дорабатываться при участии 30 команд, возглавляемых продюсерами впечатлений. Более подробно о конкурсе можно узнать на специальном сайте.

Ранее эксперты назвали самые бюджетные направления для отдыха внутри страны в июле — дешевые поездки можно спланировать по городам Золотого кольца, в Абхазию, на юг и на Урал. Отмечается, что выгоднее всего будет отправиться в Санкт-Петербург — пять дней в Северной столице обойдутся в 3298 рублей.

