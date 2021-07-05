На Сахалин впервые запустили чартерные рейсы

На Сахалин впервые запустили туристические чартерные рейсы — первый самолет из Москвы приземлился в воскресенье, 4 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

В общей сложности туроператор планирует организовать 13 чартерных перелетов по маршруту Москва — Южно-Сахалинск вместимостью 340 посадочных мест. Их будет еженедельно выполнять авиакомпания iFly Airlines.

«Не все понимали, как сюда попасть, сколько это стоит. Поэтому был разработан готовый, понятный и доступный продукт, рассчитанный на разный ценовой сегмент», — говорится в заявлении министра туризма Сахалинской области Андрея Ромашевского.

Отмечается, что при поддержке местного турбизнеса также были придуманы три туристические программы «Привет Сахалин!» продолжительностью в семь-восемь дней. В них входят перелет, проживание, трансфер и экскурсии.

Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, запуск пакетных предложений позволяет сделать регионы, отдаленные от центральной части России, доступнее для путешествий.

Ранее в июне стало известно, что на Сахалине планируется вложить деньги в создание этнокультурной деревни. Ключевая цель проекта — увеличение туристического потока на остров, сохранение местной культуры и возможность развития для коренных малочисленных народов Севера.