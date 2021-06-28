Россиянам назвали «прохладные» направления для отдыха внутри страны

Туроператоры отреагировали на участившиеся запросы россиян на «прохладные» направления для путешествия и отдыха внутри страны, предложив сразу несколько вариантов. Полный список, подготовленный экспертами АЛЕАН, опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В свой перечень специалисты включили Архангельск, Карелию, Мурманск, острова Сахалин и Итуруп, Туапсе, а также Красную поляну.

Комментируя свой выбор, эксперты уточнили, что в Архангельске можно полюбоваться «открыточными» деревнями, самыми северными мельницами, а также побывать в Историко-мемориальном музее М. Ломоносова и занимающем два полярных архипелага национальном парке «Русская Арктика». Для того, чтобы полноценно изучить регион, туроператоры советуют ехать минимум на 7-9 дней. Для небольшой вылазки можно воспользоваться турами выходного дня.

Рассказывая о Карелии, в АЛЕАН упомянули, что это направление является «локомотивом экскурсионного отдыха». В частности, в этом сезоне спрос на него подскочил на 131,2 процента. Кроме экскурсий, туристы интересуются экоотелями на озерах. Самым необычным из прохладных мест в этих краях специалисты назвали Опохский бор с вековыми соснами, возраст которых составляет около 400 лет.

Тем, кто не любит жару, также посоветовали присмотреться к Мурманску. Это направление заинтересует любителей активных программ и новых гастрономических впечатлений.

Предпочитающим умеренно-теплое лето рекомендуется побывать на Сахалине, а желающим провести отдых на пляже — в Туапсе. Кроме того, можно отправиться в горы на Красную поляну: многие местные отели предлагают и крытые, и открытые бассейны. Даже если будет жарко, туристы всегда могут подняться по канатной дороге — к примеру, на пик «Каменный столб», наиболее высокую точку хребта Аибга.

Ранее россиянам назвали сроки окончания аномальной жары. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что это произойдет уже во второй половине понедельника, 28 июня.