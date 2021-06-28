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Раскрыта оптимальная стоимость отдыха на популярных курортах в июле

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Фото: Umit Bektas / Reuters

Раскрыта оптимальная стоимость отдыха на популярных российских и зарубежных курортах в начале июля. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, согласно данным аналитиков, цена на самые дешевые путевки в Сочи, Анапу и Крым варьируются от 32 до 34 тысяч рублей. В стоимость тура включены авиаперелет из Москвы, питание и проживание. Отмечается, что из-за новых ограничений сезонный рост цен был незначительным — в Сочи он составил 5,5 процента, а стоимость отдыха в Анапе и вовсе упала на 4,8 процента.

Высоким спросом пользуются поездки к побережью Балтийского моря — тур на 10 дней в Калининград можно приобрести минимум за 47 тысяч рублей на двоих.

Среди зарубежных направлений самым доступным оказалась Турция, куда путевка в отель, работающий по системе «все включено», будет стоить около 62 тысяч рублей на двоих. Также эксперты выделили Кипр и ОАЭ — десятидневное путешествие в эти страны обойдется в 79 и 83 тысячи рублей соответственно.

Ранее в июне специалисты из туристической индустрии назвали предполагаемую стоимость отдыха на популярных в Египте курортах Хургад и Шарм-эш-Шейх после открытия чартерных полетов из России. По предварительным расчетам, цена тура в Шарм-эш-Шейх с проживанием в трехзвездочном отеле составит 75-85 тысяч рублей на человека.

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