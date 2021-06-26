Предсказана стоимость отдыха на популярных курортах Египта для россиян

Специалисты из туристической индустрии оценили стоимость отдыха на популярных в Египте курортах Хургад и Шарм-эш-Шейх после открытия чартерных полетов из России. Они предсказали, что россиянам в среднем придется отдать около 80 тысяч рублей за тур. Экспертов цитирует «Московский комсомолец».

Так, по словам президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, точная дата возобновления авиаперелетов между двумя странами до сих пор неизвестна: перевозчики ориентируются на конец июня — начало июля.

В свою очередь шеф-аналитик компании TeleTrade Петр Пушкарев согласился с мнением коллеги. Он пояснил, что условия въезда в республику, скорее всего, будут такими же, как на других популярных направлениях: справка о вакцинации от коронавируса или подтвержденный результат ПЦР-теста.

Оба эксперта выразили уверенность, что указанные города станут наиболее востребованными курортами для граждан России. Рядом с ними расположены и другие популярные места для отдыха. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев также предсказал, что появление на рынке туров в Египет слегка снизит цены на отдых внутри России.

«Цены в России немного стабилизируются (снижение произойдет в пределах 5-10 процентов), но большого падения стоимости отдыха ждать не стоит — слишком велик отложенный спрос (в прошлом году не все успели провести отпуск из-за пандемии)», — сказал специалист. Он отметил, что, по предварительным расчетам, средняя стоимость тура в Шарм-эш-Шейх с проживанием в трехзвездочном отеле окажется в районе 75-85 тысяч рублей на человека.

Ранее эксперты назвали 50 тысяч рублей оптимальной стоимостью среднебюджетной поездки в Крым с размещением в отеле, трансфером и экскурсией. По их оценкам, аналогичные туры на курорты Краснодарского края окажутся несколько выше по стоимости.