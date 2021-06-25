Стало известно о желании Германии приостановить авиасообщение с Россией

Германия ужесточит правила въезда для приезжающих в страну россиян с воскресенья, 27 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ германо-российского форума.

Уточняется, что пересекающим границу европейской страны гражданам России теперь придется проходить двухнедельный карантин без возможности досрочного завершения. Кроме того, из источника стало известно о желании Германии приостановить наземное и авиасообщение с Россией.

В мае германские представительства объявили о начале приема с 1 июня заявлений на шенгенские визы от россиян. Отмечалось, что получение визы позволит гражданам совершить поездку в Германию, когда действующие для россиян ограничения для въезда в страну будут отменены, а подача заявления возможна при определенных условиях.

Кроме того, в мае Германия ослабила ограничения для въезда путешественников в страну — вакцинированные или переболевшие COVID-19 туристы освобождались от сдачи ПЦР-теста и карантина при пересечении границы.