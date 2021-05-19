Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Германские представительства объявили о начале приема с первого июня заявлений на шенгенские визы от россиян. Об этом в Facebook-аккаунте сообщает посольство страны в Москве.

Отмечается, что получение визы позволит гражданам совершить поездку в Германию, когда действующие для россиян ограничения для въезда в страну будут отменены.

На данный момент, отправиться в Германию могут только те категории граждан, в отношении которых не действуют исключения на пересечение границы.

Для подачи заявления необходимо иметь ранее выданную одним из германских зарубежных представительств визу сроком действия не менее двух лет — он также должен заканчиваться не ранее 1 апреля 2020 года. Уточняется, что цель поездки исключает туризм.

Ранее в мае Германия упростила правила въезда для туристов — с 13 мая правительство страны разрешило путешественникам, переболевшим коронавирусной инфекцией или получившим прививку от инфекции, не сдавать ПЦР-тест при въезде в страну, а также не соблюдать двухнедельную изоляцию.