Женщина с лишним весом рассказала о главных трудностях во время путешествий

Америка, продвигающая бодипозитив, поделилась проблемами, с которыми она сталкивается во время поездок. Об этом она рассказала в серии роликов «Путешествия с толстым человеком» в своем Tik-Tok-аккаунте, их публикует Daily Mail.

Так, главные трудности 27-летняя Мэри Фрэн Доннелли (Mary Fran Donnelly) испытывает в гостиницах, которые не приспособлены для обслуживания людей с избыточным весом. Например, полотенца в номере оказываются слишком малы, чтобы обмотать их вокруг себя, а некоторые ванные комнаты настолько тесные, что полный человек «сидит на унитазе, зажатый стенами».

Также женщина пожаловалась на узкие шезлонги на пляжах и неудобную мебель в номерах — кресла и стулья. Отдельно она упомянула ремни безопасности, которые не всегда удается застегнуть в самолетах или на аттракционах.

Видео девушки нашли большой отклик в сети — они собрали миллионы просмотров и сотни комментариев от пользователей, которые оказываются в схожих ситуациях. «Вот поэтому я всегда беру с собой свое полотенце», «Ты заявила вслух о том, из-за чего я мучаюсь годами», «Каждый раз в поездках испытываю большой стресс», — писали подписчики.

Ранее, в феврале 2020 года, сотрудницу авиакомпании Malaysia Airlines уволили из-за лишнего веса — она поправилась на полкилограмма, и масса ее тела перестала соответствовать регламенту перевозчика. В итоге стюардесса подала в суд на работодателя, однако проиграла его. Утверждается, что с лишним весом бортпроводница не сможет обеспечить безопасность пассажиров в случае экстренной ситуации.