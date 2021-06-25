Россиянам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в Крыму

Среднебюджетный вариант поездки в Крым с размещением в отеле, трансфером и экскурсией обойдется туристам в 50 тысяч рублей. Оптимальную стоимость поездки на черноморский курорт радиостанции «Говорит Москва» раскрыла исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Эксперт отметила, что цена зависит от объекта размещения, и добавила, что в Краснодарском крае стоимость того же тура выйдет дороже.

При этом Ломидзе заявила, что путевка в Турцию по программе «все включено» будет стоить 30 тысяч рублей на человека, объяснив разницу в ценах тем, что власти западных курортов ориентировались на туристический наплыв и создавали для него все условия на протяжении долгого времени.

«Турция к этому шла десятилетия. Там создавались специальные условия для инвесторов, чтобы строились отели, чтобы можно было снизить себестоимость этой услуги гостиничной с программой "все включено"», — пояснила специалист.

Ранее 25 июня стало известно, что отели курортного города Сочи начали повально снижать стоимость размещения после объявления властей Краснодарского края о введении новых ограничений.