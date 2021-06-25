Отели Сочи начали повально снижать цены на отдых

Отели курортного города Сочи начали повально снижать стоимость размещения после объявления властей Краснодарского края о введении новых ограничений. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что гостиницы предлагают туристам отдых со скидками в августе, поскольку надеются, что это может удержать отечественных путешественников и заставит их передумать отменять забронированные туры.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова попросила губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева разрешить принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом после 1 августа.

С 1 августа курорты Краснодарского края прекратят прием непривитых туристов. Исключение будет сделано только для тех путешественников, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации. С 1 июля для размещения в гостиницах и пансионатах необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест или справку о вакцинации.