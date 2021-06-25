Ростуризм попросил смягчить требования для туристов в Краснодарском крае

Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева разрешить принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом после 1 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства обратилась к губернатору с просьбой смягчить ранее введенные требования для отдыхающих и рассмотреть возможность пускать на курорты путешественников в том числе с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

«Считаем, что это, наряду с четким выполнением всех необходимых мер предосторожности, позволит обеспечить безопасный отдых в текущем летнем сезоне», — подчеркнула спикер.

Ранее в июне стало известно, что с 1 августа курорты Краснодарского края прекратят прием непривитых туристов. Исключение будет сделано только для тех путешественников, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации. С 1 июля для размещения в гостиницах и пансионатах необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест или справку о вакцинации.