Курорты Краснодарского края закроют для непривитых с 1 августа

В курортных городах Краснодарского края, в том числе Анапе и Сочи, появятся новые ограничения при въезде для россиян. Об этом сообщает ТАСС.

У туристов начнут проверять ПЦР-тесты

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля туристы смогут заселиться в объекты размещения только при наличии ПЦР-теста или сертификата о прохождении полного курса вакцинации.

По словам главы Краснодарского края, такие меры были приняты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом числа заразившихся COVID-19.

Правила ужесточат

С 1 августа власти региона ужесточат правила посещения курортов — чтобы доказать свою безопасность для окружающих, путешественникам придется предъявить сертификат о вакцинации. Без него отели и пансионаты курорта не будут заселять гостей.

Данное нововведение не коснется только тех, кто имеет справку из медицинского учреждения о наличии противопоказаний.

Детям можно

Уточняется, что новые меры, принятые властями Краснодарского края, не будут распространяться на детей — для размещения в лагерях им не понадобятся сертификаты о вакцинации.

Губернатор пояснил, что главная задача властей сейчас — защитить здоровье людей, но при этом сохранить экономику региона.

Ухудшение обстановки

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на четверг, 24 июня, за сутки в регионе было выявлено 123 случая заражения COVID-19. При этом за все время пандемии общее число зафиксированных случаев превысило 50 тысяч.

Около 45 тысяч пациентов поправились и выписаны из больниц, более трех тысяч человек умерли, 55 зараженных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, пятеро — на ЭКМО.