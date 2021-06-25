Туроператоры признали невыполнимыми требования к туристам в Краснодарском крае

Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила администрацию Краснодарского края ослабить ограничения для туристов, пишет РИА Новости.

В АТОР признали, что требование региональных властей к отелям с 1 августа принимать только тех клиентов, которые сделали прививку от коронавируса, технически невыполнимо для туристов.

В ассоциации подчеркнули, что для того, чтобы успеть получить сертификат о полной вакцинации вовремя, россиянам нужно получить первую дозу препарата уже на следующей неделе. Это, считают в организации, затруднительно.

Также в АТОР предупредили о последствиях новых ограничений для туристической отрасли региона. Так, новые меры могут привести к большим потерям туристического бизнеса. В ассоциации прогнозируют, что сложившаяся ситуация может нанести удар по туроператорам и повлиять на снижение спроса на курорты Краснодарского края.

24 июня стало известно, что согласно решению властей Краснодарского края, с 1 июля все туристы будут обязаны предъявить ПЦР-тест или сертификат о вакцинации при заселении в отель. С 1 августа меры ужесточат и туристов начнут пускать в объекты размещения только при наличии сертификата о вакцинации. После заявления региональных властей российские туроператоры сообщили о массовом аннулировании поездок в Краснодарский край после заявления властей о введении новых ограничений в регионе.