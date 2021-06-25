Мясников призвал пустить в Краснодарский край одну категорию непривитых россиян

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россияне, которые хотят попасть на курорты Краснодарского края, не успеют приобрести иммунитет к коронавирусу до 1 августа, если сделают прививки в течение ближайшего месяца. Поэтому доктор в беседе с «Вечерней Москвой» призвал пустить в регион еще одну категорию граждан.

«Я бы пошел по пути Европы, несомненно. Там QR-коды выдают как привитым, так и имеющим антитела», — сказал специалист. По его словам, есть ситуации, когда человек еще не получил прививку и не болеет, но у него есть антитела, или, когда человек вакцинирован, но у него антитела не выработались.

Сам Мясников считает, что нужно «усложнять жизнь людям, отказавшимся от вакцинации». При этом у них должна быть альтернатива прививке — их собственный иммунитет, выработавший в виде антител защиту от коронавируса. «Потому что работает не вакцина, работают антитела — выработанные либо вакциной, либо перенесенной болезнью. Так устроено везде», — заключил он.

24 июня власти Краснодарского края приняли решение с 1 июля пускать в отели и пансионаты только туристов с ПЦР-тестами или сертификатами о вакцинации. С 1 августа меры ужесточат и туристов начнут пускать в объекты размещения только при наличии сертификата о вакцинации.