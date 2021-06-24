Курорты Краснодарского края закроются для непривитых россиян

В Краснодарском крае ограничат заселение в отели для непривитых туристов с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с 1 июля для размещения в гостиницах и пансионатах путешественники будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку о прохождении вакцинации.

С 1 августа меру ужесточат — курорты полностью закроются для непривитых россиян. Исключение будет сделано только для туристов, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации.

«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается», — добавил глава региона.

Ранее в июне россиянам, планирующим отправиться в отпуск, порекомендовали не откладывать вакцинацию. По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, до отъезда следует получить обе дозы препарата.