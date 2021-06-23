Голикова рекомендовала туристам совершить одно действие перед выездом за границу

Вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала туристам не ограничиваться сдачей ПЦР-тестов при выезде за границу. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции Голикова настоятельно рекомендовала российским гражданам совершить еще одно действие при посещении иностранного государства — привиться хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса.

«Хотя бы прививку первым компонентом соответствующей вакцины, которую они выберут для того, чтобы обезопасить себя и обезопасить свою семью», — сказала она.

Ранее Голикова подтвердила, что выезд в отпуск за границу является личной ответственностью каждого гражданина. Она отметила, что у принимающих государств нет прямых обязательств о лечении заразившихся COVID-19 отечественных туристов.

22 июня руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов заявил, что возобновление авиасообщения с Турцией «резко противоречит серьезности эпидемической ситуации». По его мнению, властям необходимо принимать во внимание нынешнее положение дел с ростом заболеваемости.