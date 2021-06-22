Вирусолог оценил возобновление полетов в Турцию фразой «на грабли наступаем»

Возобновление авиасообщения с Турцией «резко противоречит серьезности эпидемической ситуации». Таким мнением в интервью с «Лентой.ру» поделился руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

По его мнению, властям необходимо принимать во внимание нынешнее положение дел с ростом заболеваемости и делать выбор в пользу здоровья граждан, а не в сторону улучшения экономики.

«Как вирусолог, конечно, выступаю за то, что пока открытие границ с кем бы-то ни было небезопасно. Как только небольшое улучшение в эпидемиологической ситуации, тут же принимается решение о возобновлении рейсов. Мы на эти грабли постоянно наступаем. Это резко противоречит серьезности эпидемической ситуации. Но экономические процессы имеют определенную инерционность их тоже свернуть сразу невозможно. Я считаю, что от открытия границ и возобновления авиасообщения с Турцией лучше не станет. Как минимум», — заявил эксперт.

22 июня первый самолет с туристами из России после новости о возобновлении авиасообщения с Турцией прибыл в Анталью. В нем летели 132 пассажира. Ранее, 18 июня, вице-премьер Татьяна Голикова объявила о восстановлении авиасообщения с Турцией после трехмесячного ограничения на полеты.